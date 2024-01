Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 12,72 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 12,72 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.544.423 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 12,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,52 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,85 EUR angegeben.

Am 25.10.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.100,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.918,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,01 EUR je Aktie belaufen.

