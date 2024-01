Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,74 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.056.986 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 12,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,87 Prozent niedriger. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,85 EUR.

Am 25.10.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

