Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 12,65 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,65 EUR aus. Bei 12,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.809 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 12,85 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 1,60 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.100,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.918,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Optimistischer Ausblick: Analysten setzen überwiegend weiter auf Tesla

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer