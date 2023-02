Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,49 EUR abwärts. Bei 11,47 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 11,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 557.215 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Gewinne von 21,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 58,50 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,60 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

