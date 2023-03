Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag im Tiefenrausch

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 7,9 Prozent auf 10,61 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.888.697 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 14,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,09 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.315,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

