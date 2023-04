Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag freundlich

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 9,46 EUR. Bei 9,47 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 9,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.251.227 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 30,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,10 EUR.

Am 02.02.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Studie: Blockchain-Trend trotz "Kryptowinter" nicht vorbei

Nach Credit Suisse-Debakel: Bafin erhält mehr Beschwerden über Banken

Technische Probleme bei Postbank-IT-Umstellung: Deutsche Bank sieht keine Ausfälle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com