Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittwochnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 14,84 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 14,84 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,98 EUR. Mit einem Wert von 14,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.719.718 Deutsche Bank-Aktien.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 40,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,656 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

