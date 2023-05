Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,69 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.804.994 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 25,17 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,36 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.680,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

