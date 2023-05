Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 9,81 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 542.821 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 35,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.680,00 EUR gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

