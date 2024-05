Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagnachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 15,88 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,88 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,84 EUR. Bei 16,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 3.377.741 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,92 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Am 23.07.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

