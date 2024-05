Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Vormittag Boden gut

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 15,97 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,97 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,03 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 234.556 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 6,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,92 EUR.

Am 25.04.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

