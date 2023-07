Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 9,42 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 9,42 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,47 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,25 EUR. Zuletzt wechselten 4.553.883 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 23,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,14 EUR aus.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.680,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

