Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,99 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 9,99 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,00 EUR. Bei 9,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 459.389 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 23,79 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 37,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

