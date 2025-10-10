Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 30,36 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 30,36 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,49 EUR. Bisher wurden heute 522.255 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 6,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 15,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 49,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

