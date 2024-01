Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 12,30 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 12,30 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.742.512 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 12,85 EUR. Gewinne von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 35,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.100,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.918,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Optimistischer Ausblick: Analysten setzen überwiegend weiter auf Tesla

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer