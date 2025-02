Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 18,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 18,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.737.220 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 29.01.2025 markierte das Papier bei 19,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 4,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2024 bei 11,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 37,77 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,19 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.04.2026 dürfte Deutsche Bank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,80 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

