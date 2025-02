Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,50 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 18,50 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 18,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,50 EUR aus. Mit einem Wert von 18,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279.935 Deutsche Bank-Aktien.

Am 29.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,63 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 37,03 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,679 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Deutsche Bank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

