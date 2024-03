Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,75 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,70 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,71 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 668.652 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 60,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.315,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2023

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schwächer