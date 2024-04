Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 14,69 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 14,69 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 4.727.853 Stück.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 2,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (8,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 39,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,656 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.684,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

XETRA-Handel: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag