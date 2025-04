Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 19,08 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 19,08 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 18,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,52 EUR. Bisher wurden heute 3.946.486 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 23,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,71 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,72 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,21 Prozent zurück. Hier wurden 14,60 Mrd. EUR gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

