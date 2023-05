Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 9,59 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.851.153 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,38 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,80 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie etwas tiefer: Deutsche Bank-Chef optimistisch bei Zielen für 2025

Finanzaufsicht BaFin: Stress im Bankenmarkt nicht ausgestanden

April 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Bank-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com