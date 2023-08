Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag seitwärts

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 10,00 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.742.553 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 37,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,55 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.680,00 EUR gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 23.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

