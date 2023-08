Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,05 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 10,05 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 158.034 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 27,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,55 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,96 EUR je Aktie.

