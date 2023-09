Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Montagnachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 9,88 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 9,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.623.731 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 20,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,60 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,65 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.650,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.

