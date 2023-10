Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 10,14 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 10,14 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 10,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.957.440 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 17,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 25,10 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,70 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.650,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

DAX aktuell: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu