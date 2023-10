Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 10,19 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,19 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,16 EUR. Mit einem Wert von 10,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 272.421 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 21,32 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 34,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,70 EUR.

Am 26.07.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.650,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Deutsche Bank dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

