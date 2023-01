Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Nachmittag

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 11,79 EUR. Bei 11,88 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.948.472 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 19,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,62 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Banken-Aktien weiter gefragt: Commerzbank-Aktie steigt zeitweise auf höchsten Stand seit 2018

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com