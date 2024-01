Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,26 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,29 EUR. Bei 12,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.214.820 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,85 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 35,21 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,85 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 25.10.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Outperform