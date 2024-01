Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,23 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 12,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,21 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 454.019 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,07 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.10.2023. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Outperform