Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,75 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 11,75 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,75 EUR. Bei 11,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.611 Stück gehandelt.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 12,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,37 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,451 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,65 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

