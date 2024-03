Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 13,25 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 13,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 13,27 EUR. Mit einem Wert von 13,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 733.107 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2024 bei 13,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,15 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Abschläge von 40,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,69 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.315,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

