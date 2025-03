Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 21,53 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 21,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 21,67 EUR. Bei 21,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.160.591 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 23,03 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,99 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,01 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,679 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,05 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Bank hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,65 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,81 EUR je Aktie.

