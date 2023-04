Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 9,73 EUR. Bei 9,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 4.353.782 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,93 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 33,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,10 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.315,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com