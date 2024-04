Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 14,82 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 14,82 EUR zu. Bei 14,84 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 376.162 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 15,06 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 39,91 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,77 EUR aus.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.684,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags