Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 9,63 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 319.099 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 22,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,80 Prozent auf 7.680,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

