Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 9,90 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.789.770 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 19,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 26,74 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,36 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

