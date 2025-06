Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 24,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 24,22 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,19 EUR. Bei 24,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 816.586 Deutsche Bank-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,88 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR. Mit Abgaben von 49,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,15 Prozent zurück. Hier wurden 16,37 Mrd. EUR gegenüber 17,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Deutsche Bank-Aktie sinkt: Deutsche Bank feuert Mitarbeiter wegen Unterschlagung

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren eingefahren