Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,45 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 9,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.532.711 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,14 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 7.680,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.328,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

