Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,86 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,86 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,90 EUR. Bei 9,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 185.455 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 36,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,33 EUR im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

