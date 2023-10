Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Donnerstagmittag

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,11 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 10,11 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.645.038 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 22,30 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 24,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,70 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.409,00 EUR im Vergleich zu 6.650,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

