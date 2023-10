Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,21 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,21 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,27 EUR. Mit einem Wert von 10,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 129.407 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Gewinne von 21,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 25,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,70 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Freundlicher Handel: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen

DAX aktuell: DAX zeigt sich am Mittag fester

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker