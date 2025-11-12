Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Kursplus

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 32,89 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 32,89 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,77 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.255.710 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,48 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

