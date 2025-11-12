Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Plus

Deutsche Bank im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 33,17 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 33,17 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,26 EUR aus. Bei 32,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.401.109 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 33,26 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 0,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 15,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

