Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 32,83 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 32,83 EUR. Bei 32,87 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,77 EUR. Zuletzt wechselten 161.882 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 32,87 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,12 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,59 Mrd. EUR eingefahren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

