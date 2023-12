Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Dienstagnachmittag an

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,94 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,94 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 11,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.667.082 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 33,46 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,72 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

