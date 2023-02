Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag in Grün

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,41 EUR. Mit einem Wert von 11,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.707.684 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,93 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,79 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 02.02.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

