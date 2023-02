Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag höher

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 11,38 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.962.069 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR. 21,84 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 56,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Citigroup reagiert auf EZB-Überprüfung der Deutschen Bank - Aktienrückkäufe bedroht

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Bank-Aktie

BNP-Aktie höher: BNP Paribas kauft Aktien in Milliardenhöhe zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com