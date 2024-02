Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,83 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,83 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.006.876 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 8,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 48,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,65 EUR.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6.684,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.315,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 24.04.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

