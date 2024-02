Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,88 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,92 EUR zu. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,85 EUR. Bei 11,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 258.386 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 12,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 8,76 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 33,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich freundlich

pbb-Aktie und Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Verband warnt vor drastisch fallenden Gewerbeimmobilienpreisen