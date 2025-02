Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 19,35 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 19,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 19,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,35 EUR. Zuletzt wechselten 359.365 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 19,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,42 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,65 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

